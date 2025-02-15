В усьому винні США? Стало відомо, чому Україна збила влітку власний винищувач F-16

Адміністрація Байдена приховала від України ключову технологію, яка допомагає системам ППО та бойовим літакам США не знищувати один одного

Україна в серпні 2024 року під час відбиття російської повітряної атаки випадково збила власний винищувач F-16. Хоча раніше Україна офіційно не підтверджувала цей факт та звинувачувала уламки російської ракети, тепер достеменно відомо, що причиною трагедії став дружній вогонь системи протиповітряної оборони Patriot – оскільки США вилучили з літаків та ЗРК один дуже важливий компонент.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Зазначається, що Україна воліє офіційно не говорити про цей випадок та не підтверджує провину тодішньої адміністрації США у втраті цінного літака та одного з найкращих пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Річ у тім, що адміністрація президента Джозефа Байдена приховала від України ключову технологію, яка допомагає американським системам ППО та бойовим літакам запобігати випадкам дружнього вогню. США та союзники використовують особливу тактичну мережу Link 16, яка забезпечує перегляд в реальному часі місцезнаходження всіх союзних "юнітів" – літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо – та допомагає їх ідентифікувати.

"Така видимість робить операції безпечнішими для союзників і смертоноснішими для ворога. Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки", – пояснює видання.

Українські ЗРК Patriot та винищувачі F-16 не мали цієї мережі. Проблема була в тому, що перші ЗРК Patriot Україна отримала у 2023 році. Через "дерев'яну" позицію Заходу щодо надання Україні бойових літаків тоді ніхто навіть не передбачав, що через деякий час в ЗСУ з'являться ще й західні літаки. Відповідно, ніхто в США навіть не подумав, що на перші та на другі обов'язково потрібно поставити обладнання для використання Link 16.

Як повідомлялося раніше, американський літак зазнав аварії 26 серпня 2024 року, під час російської масованої ракетної атаки. Відомо, що під час цього інциденту загинув пілот Олександр Месь, відомий як "Мунфіш". Довгий час вважалося, що причиною трагедії стали уламки збитої ракети росіян, або технічна неполадка в літаку, при цьому версія дружнього вогню відкидалася.