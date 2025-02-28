"Це абсолютний рекорд": Юрій Ігнат розповів, хто продовжив справу загиблого на F-16 пілота Меся

Олексій Месь у США опановував не лише сам літак, а взагалі філософію застосування західної авіації в небі

Один із найкращих українських пілотів Олексій Месь, який опановував F-16 у США, віддав своє життя у бою за країну, яку він боронив. Справу загиблого героя продовжив інший пілот, який теж робить дива у небі.

Про це в етері "Радіо Свобода" розповів Юрій Ігнат – полковник, керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зрозуміло, що була втрата F-16 і це надзвичайно прикра історія, і не просто втрата F-16, а втрата найкращого пілота, який опанував цей літак, який тривалий час в Штатах опановував не лише сам літак, а взагалі розуміння, філософію застосування західної авіації в небі", – сказав Ігнат.

За його словами, Олексій Месь віддав життя в інтенсивному протиповітряному бою в той час, коли понад 200 повітряних цілей летіло по всій країні.

"Олексій, використавши запас ракет, вже знищив декілька крилатих ракет, працював по різних повітряних цілях, і застосовував теж авіаційну гармату для того, щоб знищити крилату ракету, але на жаль трапилась трагедія. Ми про неї зараз публічно не говоримо. Зрозуміло, що є факт втрати F-16, але не в літаку ж справа. Ми втратили "Мунфіша" (позивний Олексія Меся – ред.)", – розповів військовий.

Хто продовжив справу Олексія Меся

Ігнат додав, що справу Олексія продовжив інший пілот, ім'я і позивний якого поки не можна розкривати. Але можна сказати, що цей пілот напередодні Нового року знищив в українському небі одразу шість крилатих ракет на літаку F-16.

"Це абсолютний рекорд. Жоден пілот у світі на F-16 не збивав крилаті ракети з авіаційної гармати та ще й в кількості шість штук. Як це відбулось? Чотири ракети він знищив своїми авіаційними ракетами, тобто одна на одну йшла. Не маючи вже жодного боєкомплекту з ракет – в нього залишалася одна авіаційна гармата – почувши те, що летять ще цілі, він попросив дозволу і прийняв рішення спробувати зробити те, що робив "Мунфіш". Тобто збити авіаційною гарматою, яка є на F-16, крилату ракету", – сказав полковник.

За його словами, коли на землі дивилися результати об'єктивного контролю, виявилось що пілот знищив кількома чергами одразу дві ворожі крилаті ракети.

Що сталося з літаком "Мунфіша"

Як писав The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, Україна в серпні 2024 року під час відбиття російської повітряної атаки випадково збила власний винищувач F-16. Хоча раніше Україна офіційно не підтверджувала цей факт та звинувачувала уламки російської ракети, тепер відомо, що причиною трагедії міг стати дружній вогонь системи протиповітряної оборони Patriot – оскільки США вилучили з літаків та ЗРК один дуже важливий компонент.

США та союзники використовують особливу тактичну мережу Link 16, яка забезпечує перегляд в реальному часі місцезнаходження всіх союзних "юнітів" – літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо – та допомагає їх ідентифікувати.

Українські ЗРК Patriot та винищувачі F-16 не мали цієї мережі. Проблема була в тому, що перші ЗРК Patriot Україна отримала у 2023 році. Через "дерев'яну" позицію Заходу щодо надання Україні бойових літаків тоді ніхто навіть не передбачав, що через деякий час в ЗСУ з'являться ще й західні літаки. Відповідно, ніхто в США навіть не подумав, що на перші та на другі обов'язково потрібно поставити обладнання для використання Link 16.

Як повідомлялося раніше, американський літак зазнав аварії 26 серпня 2024 року, під час російської масованої ракетної атаки. Відомо, що під час цього інциденту загинув пілот Олександр Месь.