Отец четырех детей родом из России погиб на войне за Украину

Он принимал участие в защите Украины с 2014 года

Сержант Роман Петренко погиб на фронте. Мужчина родился на территории России и является многодетным отцом.

Роман Петренко был ранен, за его жизнь сражались врачи в больнице Львова. Однако 19 апреля защитник умер, сообщил мэр города Каменское Андрей Белоусов.

Роман Петренко родился 20 ноября 1973 года в городе Ачинск (Красноярский край, Российская Федерация). Жил на Днепропетровщине, в Каменском. На защиту Украины мужчина стал еще до полномасштабного вторжения – в июле 2020 года. У него остались четверо детей — две дочери и два сына, а также брат.

В пятницу, 25 апреля, героя провели в последний путь в Каменском. Жители города отдали ему последнюю честь, преклонив колени, в знак уважения и благодарности. Траурный кортеж проехал по коридору из людей, державших в руках флаги Украины, ради которой Роман Петренко отдал жизнь.

Как сообщал "Телеграф", год назад, 20 апреля 2024 года, на фронте погиб Андрей Топчий — защитник Украины и бывший журналист издания "Телеграф". Мужчина пошел защищать нашу страну еще в 2014 году.