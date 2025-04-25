Хронологія війни — день 1157: росіяни тиснуть у напрямку Торецька та Покровська

25 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1157 день війни росіяни продовжують тиск на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1157 днів. На фронті спостерігається стабільно напружена ситуація, а кількість добових бойових зіткнень перевищує сотню. Як і раніше, найактивніші бойові дії проходять на Покровському напрямку.

Як проходить 1157-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Харків під черговим масованим ударом безпілотників російських окупантів. Щонайменше п'ять прильотів було по місту, заявив міський голова Ігор Терехов.

00:00 Армія РФ зайняла Калиново на південний захід від Торецька, повідомляє Deep State. За інформацією пабліка, також росіяни просунулися біля Березівки та Тарасівки на тому ж напрямі.

З ситуацією в Україні 22 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1154: загострення ситуації на фронті, обстріл Запоріжжя та Харкова

Про новини та події 23 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1155: трагедія в Марганці та наступ росіян під Покровськом

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1156: атака на Україну, тиск Трампа та термінове повернення Зеленського