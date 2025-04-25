Росія влучила у 5-поверхівку в Павлограді: серед загиблих - дитина (фото)

Є також знеструмлення внаслідок атаки

Росія атакувала Павлоград, що на Дніпропетровщині. Унаслідок удару є загиблі та поранені, в тому числі важкі.

Про це повідомив Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА. "У Павлограді, за уточненими даними, двоє загиблих. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", — йдеться у повідомленні.

Оновлено. Вже троє загиблих у результаті атаки. Серед жертв є дитина, каже Сергій Лисак.

Спочатку стало відомо про загибель 76-річної жінки. Про особу другої загиблої людини наразі немає інформації. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, одна людина перебуває у важкому стані.

Ворог здійснив масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих дронів.

Крім того, унаслідок ударів виникли пожежі у Синельниківському та Самарівському районах, де горіли підприємства. У Нікопольському районі були атаки FPV-дронами та "Градами", пошкоджено підприємство, проте обійшлося без постраждалих.

У деяких районах Павлограда тимчасово зникло електропостачання. Над містом спостерігалося задимлення після атаки безпілотниками.

Нагадаємо, 24 квітня Росія масовано атакувала Україну з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. РФ спричинила багато жертв внаслідок атаки. Найбільше у Києві — 12.