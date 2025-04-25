Россия попала в 5-этажку в Павлограде: среди погибших — ребенок (фото)

Есть также обесточивание в результате атаки

Россия атаковала Павлоград на Днепропетровщине. В результате удара есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА. "В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших. Шесть пострадавших госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка", — говорится в сообщении.

Обновлено. Уже трое погибших в результате атаки. Среди жертв есть ребенок, говорит Сергей Лысак.

Сначала стало известно о гибели 76-летней женщины. О личности второго погибшего человека пока нет информации. Пока известно о восьми пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии.

Враг совершил массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов.

Кроме того, в результате ударов возникли пожары в Синельниковском и Самаровском районах, где горели предприятия. В Никопольском районе были атаки FPV-дронами и "Градами", повреждено предприятие, однако обошлось без пострадавших.

В некоторых районах Павлограда временно исчезло электроснабжение. Над городом наблюдалось задымление после атаки беспилотниками.

Напомним, 24 апреля Россия массированно атаковала Украину с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. РФ повлекла много жертв в результате атаки. Больше всего в Киеве — 12.