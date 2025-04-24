Массированная ракетная атака на Украину: россияне запустили с Черного моря ракеты "Калибр", в небе Ту-95МС (обновляется)

Россияне запустили с Черного моря ракеты "Калибр" и подняли в воздух Ту-95МС

Российские оккупанты 24 апреля устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Ночью 24 апреля враг запустил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и "священная корова" россиян, самолеты Ту-160. Все это – носители крылатых ракет Х-101/555.

Об угрозе сообщили мониторинговые каналы и воздушные силы Украины. Отмечается, что "Калибры" запускали недобитки из состава остатков российского Черноморского флота, пуски происходили из Новороссийска. Также из района авиабазы ​​"Оленья" в Мурманской области РФ поднялись Ту-95МС. Кроме них, в атаке впервые за долгое время приняли участие Ту-160, которым россияне обычно не рискуют.

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02:15 Харьков перенес не менее семи ракетных ударов, по заявлению городского головы Игоря Терехова. В Киеве идет ликвидация последствий ударов, под завалами в одном из районов находятся люди. По меньшей мере, пять человек пострадали в результате атаки, среди них трехлетний ребенок.

02:00 Угроза ударных БПЛА для Киева. В столице всего 10 пожаров в четырех районах города, обломки упали на гражданскую инфраструктуру. Есть по меньшей мере пять пострадавших. Крылатые ракеты, если пуски были не имитационными, начнут входить в воздушное пространство Украины ближе к 03:00 утра, в противном случае примерно в 04:00 могут произойти пуски – тогда ракеты следует ожидать ближе к 05:00. Сохраняются угрозы ударных БПЛА, баллистических ракет и угроза "Калибров" с моря.

01:55 По данным мониторинга, российские оккупанты применили по Киеву шесть баллистических ракет ("Искандер-М"/KN-23) и шесть крылатых ракет "Калибр". По Харькову были применены три крылатые ракеты. По Павлограду — две баллистические ракеты ("Искандер-М/KN-23") и три крылатых ракеты. В воздухе находятся до 50 ударных беспилотников врага.

01:45 Оккупанты вывели в Черное море все оставшиеся у них недобитые ракетоносители. Общий залп может составлять 32 ракеты "Калибр". В воздухе, по данным мониторинга, четыре Ту-95МС и два Ту-160.

01:40 Зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-160. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

01:35 В Киеве ведется ликвидация последствий атаки. Между тем, скоростная цель фиксируется в сторону Днепра, очередная баллистическая ракета запущена оккупантами на Павлоград.

01:30 Оккупанты запустили баллистическую ракету в сторону Павлограда, были слышны взрывы. Также новые крылатые ракеты зафиксированы на Харьковщине курсом на Харьков, в городе была зафиксирована серия взрывов. Предполагается, что эти крылатые ракеты запустили Ту-160: такие же ракеты уже фиксировались в районе Павлограда и Синельникова.

01:25 В Святошинском районе Киева в результате атаки врага горит частный дом и припаркованные автомобили, в Шевченковском возгорании нежилых помещений, в Голосеевском районе горят автомобили на улице. Продолжается атака ударных беспилотников на столицу, остается угроза баллистики. Также в зоне потенциальных пусков бомбардировщики Ту-160.

01:20 Крылатые и баллистические ракеты оккупантов, атаковавшие Киев, ликвидированы. Зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Шевченковском, Голосеевском (во второй раз) и Святошинском районах. Медиков вызвали в Голосеевский, Соломенский и Святошинский и Шевченковский районы. Также установлено количество Ту-95МС в воздухе: три единицы взлетели с "Оленьи", две единицы взлетели с "Энгельса-2". Также в воздухе два Ту-160.

01:15 В Киеве сообщили о падении обломков в Голосеевском районе, также в городе повторные взрывы из-за новой атаки баллистики — враг запустил еще две ракеты из района Воронежа. Также в Харькове сообщили о взрывах, последствия атаки врага пока неизвестны. Крылатая ракета, летевшая на Павлоград, ликвидирована.

01:10 Пять "Калибров" и баллистическая ракета, атаковавшие Киев, ликвидированы силами противовоздушной обороны, уничтожен также "Калибр", который шел курсом на Житомир. В воздухе еще один "Калибр" курсом на Фастов и два "Калибра" курсом на Харьков. Две крылатые ракеты неустановленного типа курсом на Павлоград. Еще три баллистических ракеты из района Брянска курсом на Киев.

01:05 Киев под атакой БПЛА, "Калибров" и баллистических ракет. В столице слышны взрывы.

01:00 "Калибры" в очередной раз изменили курс в сторону Киевской области и Киева, фиксируются в Белоцерковском районе. Одна ракета все еще возле Умани, еще одна ракета взяла курс на Самарский район Днепропетровской области. Также возле Киева по меньшей мере пять ударных БПЛА окупантов.

00:50 Ракеты взяли курс в сторону Умани, летят в направлении Черкасской области. Работает противовоздушная оборона.

00:40 По данным мониторинга, "Калибры" сменили курс на Кировоградскую область. В общей сложности зафиксировано уже четыре группы российских крылатых ракет.

00:35 Три группы "Калибров" летят курсом на Криворожский район Днепропетровской области. Также в воздухе еще остается немало вражеских ударных беспилотников.

00:30 По данным мониторинга, враг выпустил как минимум 8 крылатых ракет "Калибр". Первые ракеты уже вошли в воздушное пространство Украины в Херсонской области. Точное количество Ту-95МС в воздухе пока неизвестно.

Напомним, что в прошлый раз враг устроил очередную ракетную атаку ночью с 5 на 6 апреля. Тогда россияне тоже запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мишенью россияне снова избрали энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

До этого россияне атаковали Украину ракетами утром 7 марта. Как и в прошлые разы, враг запустил крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, также произошли пуски ракет Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В очередной раз уже окккупанты пытались нанести массированный удар по украинской энергетике.

1 апреля разведка сообщала, что оккупанты на российских аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" держат по меньшей мере 19 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Они снаряжают их ракетами и готовят ракетный удар по Украине. Они планировали эту атаку гораздо раньше, но планы врага разрушила удачная украинская дроновая атака на российский аэродром "Энгельс-2", в результате которой россияне потеряли 96 крылатых ракет. Эти боеприпасы они должны были использовать для нанесения трех ракетных ударов в течение апреля-марта.