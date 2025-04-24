Масована ракетна атака на Україну: росіяни запустили з Чорного моря ракети "Калібр", в небі Ту-95МС (оновлюється)

Росіяни запустили з Чорного моря ракети "Калібр" та підняли у повітря Ту-95МС

Російські окупанти 24 квітня влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. Вночі на 24 квітня ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та "священна корова" росіян, літаки Ту-160. Все це – носії крилатих ракет Х-101/555.

Про загрозу повідомили моніторингові канали та Повітряні сили України. Зазначається, що "Калібри" запускали недобитки зі складу залишків російського Чорноморського флоту, пуски відбувалися із району Новоросійська. Також з району авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ піднялися Ту-95МС. Окрім них, в атаці вперше за довгий час взяли участь Ту-160, якими росіяни зазвичай не ризикують.

(оновлюється)

02:00 Загроза ударних БПЛА для Києва. У столиці загалом 10 пожеж у чотирьох районах міста, уламки впали на цивільну інфраструктуру. Є щонайменше п'ять постраждалих. Крилаті ракети, якщо пуски були не імітаційними, почнуть входити у повітряний простір України ближче до 03:00 ранку, в іншому випадку приблизно о 04:00 можуть відбутися пуски – тоді ракети потрібно чекати ближче до 05:00. Зберігаються загрози від ударних БПЛА, балістичних ракет та загроза "Калібрів" з моря.

01:55 За даними моніторингу, російські окупанти застосували по Києву шість балістичних ракет ("Іскандер-М"/KN-23) та шість крилатих ракет "Калібр". По Харкову було застосовано три крилаті ракети. По Павлограду – дві балістичні ракети ("Іскандер-М/KN-23) та три крилаті ракети. У повітрі перебувають до 50 ударних безпілотників ворога.

01:45 Окупанти вивели у Чорне море усі недобиті ракетоносії, які в них залишилися. Загальний залп може складати 32 ракети "Калібр". У повітрі, за даними моніторингу, чотири Ту-95МС та два Ту-160.

01:40 Зафіксовано пуски крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-160. Про це повідомили Повітряні сили України.

01:35 У Києві ведеться ліквідація наслідків атаки. Тим часом швидкісна ціль фіксується у бік Дніпра, чергова балістична ракета запущена окупантами на Павлоград.

01:30 Окупанти запустили балістичну ракету у бік Павлограду, було чутно вибухи. Також нові крилаті ракети зафіксовано на Харківщині курсом на Харків, у місті було зафіксовано серію вибухів. Припускається, що ці крилаті ракети запустили Ту-160: такі ж ракети вже фіксувалися у районі Павлограда та Синельникова.

01:25 У Святошинському районі Києва внаслідок атаки ворога горить приватний будинок та припарковані автомобілі, у Шевченківському займання нежитлових приміщень, в Голосіївському районі горять автомобілі на вулиці. Продовжується атака ударних безпілотників на столицю, залишається загроза балістики. Також у зоні потенційних пусків бомбардувальники Ту-160.

01:20 Крилаті та балістичні ракети окупантів, які атакували Київ, ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Шевченківському, Голосіївському (вдруге) та Святошинському районах. Медиків викликали у Голосіївський, Соломʼянський та Святошинський та Шевченківський райони. Також встановлено кількість Ту-95МС у повітрі: три одиниці злетіли з "Оленьї", дві одиниці злетіли з "Енгельса-2". Також у повітрі два Ту-160.

01:15 У Києві повідомили про падіння уламків у Голосіївському районі, також у місті повторні вибухи через нову атаку балістикою – ворог запустив ще дві ракети з району Воронежа. Також у Харкові повідомили про вибухи, наслідки атаки ворога поки що невідомі. Крилату ракету, яка летіла на Павлоград, ліквідовано.

01:10 П'ять "Калібрів" та балістична ракета, які атакували Київ, ліквідовані силами протиповітряної оборони, знищено також "Калібр", який йшов курсом на Житомир. У повітрі ще один "Калібр" курсом на Фастів та два "Калібри" курсом на Харків. Дві крилаті ракети невстановленого типу курсом на Павлоград. Ще три балістичні ракети з району Брянська курсом на Київ.

01:05 Київ під атакою БПЛА, "Калібрів" та балістичних ракет. У столиці чутно вибухи.

01:00 "Калібри" вчергове змінили курс в бік Київської області та Києва, фіксуються у Білоцерківському районі. Одна ракета все ще біля Умані, ще одна ракета взяла курс на Самарський район Дніпропетровської області. Також біля Києва щонайменше п'ять ударних БПЛА окупантів.

00:50 Ракети взяли курс в бік Умані, летять у напрямку Черкаської області. Працює протиповітряна оборона.

00:40 За даними моніторингу, "Калібри" змінили курс на Кіровоградську область. Загалом зафіксовано вже чотири групи російських крилатих ракет.

00:35 Три групи "Калібрів" летять курсом на Криворізький район Дніпропетровської області. Також у повітрі ще залишається чимало ворожих ударних безпілотників.

00:30 За даними моніторингу, ворог випустив щонайменше 8 крилатих ракет "Калібр". Перші ракети вже увійшли у повітряний простір України в Херсонській області. Точна кількість Ту-95МС у повітрі поки що невідома.

Нагадаємо, що минулого разу ворог влаштував чергову ракетну атаку вночі з 5 на 6 квітня. Тоді росіяни теж запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Мішенню росіяни знову обрали енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

До цього росіяни атакували Україну ракетами вранці 7 березня. Як і в минулі рази, ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з кораблів в акваторії Чорного моря, також відбулися пуски ракет Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вчергове вже окупанти намагалися завдати масованого удару по українській енергетиці.

1 квітня розвідка повідомляла, що окупанти на російських аеродромах "Оленья", "Енгельс" та "Дягілєво" тримають щонайменше 19 бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Вони споряджають їх ракетами та готують ракетний удар по Україні. Вони планували цю атаку значно раніше, але плани ворога зруйнувала вдала українська дронова атака на російський аеродром "Енгельс-2", внаслідок якої окупанти втратили 96 крилатих ракет. Ці боєприпаси вони мали використати для завдання трьох ракетних ударів протягом квітня-березня.