Україна помстилася російським військовим за удар по Сумах (знімки з супутника)

Зовсім поруч із казармою склад ракет

У мережі з’явився супутниковий знімок Sentinel, зроблений 17 квітня, який підтверджує, що українські дрони пошкодили казарму 112-ї гвардійської ракетної бригади ЗС РФ, розташовану в Шуї Іванівської області.

За даними української військової розвідки, саме цей підрозділ несе відповідальність за ракетний удар по Сумах, який забрав життя 35 українців. Відповідне відео опублікував журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов.

Крім того, журналісту вдалося відшукати "історичне" фото зсередини будівлі казарми, яку ще 2015 року поширив у соціальних мережах російський солдат.

А інший російський військовослужбовець виклав фотографії як з бази 112-ї ракетної бригади в Шуї, так і з її ракетного складу, розташованого лише за 6,5 км на південь.

Крутов зазначив координати складу з російськими ракетами, який міг би стати бажаною метою для ЗСУ – 56.7856, 41.4249.

На жаль, БПЛА не зможуть завдати істотних збитків цьому об’єкту, оскільки ракети зберігаються в бетонних бункерах. Водночас відстань 700 км виключає можливість використання Storm Shadow/Scalp EG і навіть Taurus, які Україна може отримати від Німеччини, зазначає журналіст.

Атаки дронів на казарму в Шуї

Росіяни підтвердили попадання щонайменше трьох дронів по території військового містечка внаслідок першої атаки дронів 16 квітня. Удари припали по будинках казарми, штабу та ще однієї будівлі, один із БПЛА вдарив недалеко від військової частини по вул. генерала Басова. Росіяни офіційно не визнали, що були загиблі через атаку, проте російські ЗМІ повідомили пізніше, що не менше семи військових бригади загинули після влучання по казармі.

Друга атака на розташування 112-ї бригади відбулася вночі на 17 квітня. За даними ЗМІ, у Шуї пролунало щонайменше сім вибухів на території військового містечка, також опубліковано численні відео ударів, на одному з яких зафіксовано вибух. Судячи з масштабних вибухів, є ліквідовані та поранені російські військові.

Нагадаємо, що 15 квітня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по ще одному російському підрозділу, винному в ударі по Сумах. Під удар потрапила 448-ма ракетна бригада, яка запустила одну із ракет.