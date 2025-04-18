Украина отомстила российским военным за удар по Сумам (снимки со спутника)

Совсем рядом с казармой склад ракет

В сети появился спутниковый снимок Sentinel, сделанный 17 апреля, который подтверждает, что украинские дроны повредили казарму 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ, расположенную в Шуе Ивановской области.

По данным украинской военной разведки, именно это подразделение несет ответственность за ракетный удар по Сумам, унесший жизни 35 украинцев. Соответствующее видео опубликовал журналист "Радио Свобода" Марк Крутов.

Кроме того, журналисту удалось отыскать "историческое" фото изнутри здания казармы, которое еще в 2015 роду распространил в социальных сетях российский солдат.

А другой российский военнослужащий выложил фотографии как с базы 112-й ракетной бригады в Шуе, так и с ее ракетного склада, расположенного всего в 6,5 км к югу.

Крутов указал координаты склада с российскими ракетами, который мог бы стать желанной целью для ВСУ – 56.7856, 41.4249.

К сожалению, БПЛА не смогут нанести существенного ущерба этому объекту, поскольку ракеты хранятся в бетонных бункерах. В то же время расстояние в 700 км исключает возможность использования Storm Shadow/Scalp EG и даже Taurus, которые Украина может получить от Германии, отмечает журналист.

Атаки дронов на казарму в Шуе

Россияне подтвердили попадание по меньшей мере трех дронов по территории военного городка в результате первой атаки дронов 16 апреля. Удары пришлись по зданиям казармы, штаба и еще одного здания, один из БПЛА ударил недалеко от воинской части по ул. генерала Басова. Россияне официально не признали, что были погибшие из-за атаки, однако российские СМИ сообщили позже, что не менее семи военных бригады погибли после попадания в казарму.

Вторая атака на расположение 112 бригады состоялась ночью на 17 апреля. По данным СМИ, в Шуе раздалось по меньшей мере семь взрывов на территории военного городка, также опубликованы многочисленные видео ударов, на одном из которых запечатлен взрыв. Судя по масштабным взрывам, есть ликвидированные и раненые российские военные.

Напомним, что 15 апреля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по еще одному российскому подразделению, виновному в ударе по Сумам. Под удар попала 448-я ракетная бригада, запустившая одну из ракет.