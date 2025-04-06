Масована ракетна атака по Україні: де пролунали вибухи, подробиці (оновлюється)

Росіяни знову намагаються влаштувати комбіновану ракетну атаку на Україну

Російські окупанти вночі з 5 на 6 квітня запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/555. Мішенню росіяни знову обрали енергетичну інфраструктуру та цивільне населення.

Про це повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, не менше п'яти крилатих ракет "Калібр" було запущено окупантами з акваторії Чорного моря, пуски здійснили недобитки зі складу залишків Чорноморського флоту РФ. Також у повітрі було зафіксовано стратегічні літаки Ту-95МС, що злетіли з авіабази "Оленья".

07:33 Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву цього ранку.

Більше фото можна переглянути у нашому матеріалі: "Як виглядає Київ після ракетної атаки: перші кадри".

Відомо, що у трьох районах міста сталися пожежі внаслідок обстрілу. Є постраждалі.

Деталі атаки, а також фото та відео наслідків можна переглянути тут.

06:25 Дорозвідка по крилатих ракетах. Наразі ворожі цілі не фіксуються.

06:20 Залишки крилатих ракет перемістилися на Миколаївщину, летять у бік Вознесенська та Південноукраїнська. Тим часом поляки підняли в небо винищувальну авіацію через ракетну атаку росіян на Україну.

06:15 Вибухи пролунали в Уманському районі та біля Умані. Залишки крилатих ракет летять курсом на Миколаївську область.

06:10 Вже чотири групи крилатих ракет летять повз Умань, є збиття. Тим часом у київському метро дуже багато людей: на тлі атаки балістичними ракетами вранці люди ховаються на станціях, оскільки бояться, що крилаті ракети теж попрямують на столицю.

06:05 Загроза для Умані. Крилаті ракети маневрують.

06:00 Ракети змінюють курс та рухаються у напрямку півдня, є загроза для Черкас. Більшість ракет перелітає у Кіровоградську область та Вінницьку область. Є перші збиття, підвищена загроза для Умані.

05:55 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про підвищену загрозу для Київської та Черкаської області, де перебувають крилаті ракети. Моніторинг повідомляє, що ракети летять великою групою у бік Вінницької області, зберігається небезпека розвороту на Київ.

05:50 До п'яти груп крилатих ракет фіксується у повітрі. Перші групи повертають у бік Київщини через Прилуки. Моніторингові канали попередньо повідомляють вже про щонайменше 20 ракет курсом на Київщину.

05:45 Загалом фіксується не менше шести повітряних цілей. Крилаті ракети частково рухаються через Чернігівську область курсом на Київщину, частково взяли курс на Полтавську область.

05:40 В Сумській області зафіксовано перші крилаті ракети Х-101 курсом на Чернігівщину. За даними моніторингу, усі Ту-95МС взяли курс на аеродроми базування з району Астрахані біля Каспійського моря.

05:35 У Києві кілька займань, падіння уламків ракет на територію нежитлової забудови в одному з районів та два виклики медиків внаслідок спроби росіян атакувати місто балістичними ракетами.

05:20 У Києві виклик медиків в одному з районів міста. Загалом росіяни запустили по столиці до 10 ракет, пуски відбувалися з району Воронежа та Брянська, попередньо – північнокорейські KN-23.

05:10 Чергові пуски балістики на Київ, на цей раз з району Воронежа. До цього було не менше семи пусків балістики з Брянська.

05:05 Окупанти активно обстрілюють балістичними ракетами столицю, в місті пролунали вибухи. Про наслідки поки що невідомо.

05:00 Пуски балістичних ракет з району Брянська на Київ.

04:55 Ту-95МС здійснили пускові маневри. Якщо вони були реальними, а не імітаційними, ракети очікувати можна приблизно через годину.

03:10 Залишки "Калібрів" припинили існування у межах Черкаської області, в Умані було чутно вибухи. Нових пусків з моря не було, пусків ракет з Ту-95МС також поки що не фіксувалося.

02:50 Один "Калібр" змінив курс на Білу Церкву від Житомира. Нова група взяла курс у бік Черкаської області.

02:45 Нова група "Калібрів" через Херсонщину заходить на Кіровоградщину. Залишки попередньої групи літають між Коростенем та Житомиром.

02:35 Більшість ракет ліквідовано. Залишки взяли курс в бік Житомира. Також очікується ще одна група "Калібрів" з моря.

02:30 Усі ракети взяли курс на Старокостянтинів.

02:25 Знову зміна курсу "Калібрів": на цей раз з Вінницької області до Хмельницької. Схоже що ворог таким чином намагається провести розвідку протиповітряної оборони перед пусками Х-101.

02:20 Усі "Калібри", які ще перебувають у повітрі, залетіли у Вінницьку область.

02:15 У Києві працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Також в регіонах працює ППО по "Калібрах", одна ракета змінила курс на Вінниччину, інші взяли курс на Київську область.

02:10 Вже три групи "Калібрів" фіксуються над Україною, дві на Кіровоградщині, одна курсом на Дніпропетровщину, один з "Калібрів" летить на Умань. Додатково зафіксовано пуск чотирьох "Калібрів" з Чорного моря. Тим часом у повітрі вже дев'ять Ту-95МС.

02:00 Дві групи крилатих ракет зафіксовано курсом на Кіровоградщину.

01:50 Перші крилаті ракети вже зафіксовано на Херсонщині. Попередньо, це "Калібри".

01:45 Зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-95МС з авіабази "Оленья".

01:35 Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з території Чорного моря. Підліт до України протягом 20-30 хвилин.

Минулого разу ворог влаштував чергову ракетну атаку вранці 7 березня. Зокрема, ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з кораблів в акваторії Чорного моря, також відбулися пуски ракет Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як і минулої весни, окупанти намагалися завдати масованого удару по українській енергетиці.

До цього росіяни влаштували ракетну атаку вранці 20 лютого. Зокрема, над Україною було помічено кілька ракет, також очікувалися пуски Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Мішенню ворог вчергове обрав об'єкти енергетичної інфраструктури – ті самі, про які брехав Лавров. При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранковий ракетний напад.

1 квітня розвідка повідомляла, що окупанти на російських аеродромах "Оленья", "Енгельс" та "Дягілєво" тримають щонайменше 19 бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Вони споряджають їх ракетами та готують ракетний удар по Україні. Вони планували цю атаку значно раніше, але плани ворога зруйнувала вдала українська дронова атака на російський аеродром "Енгельс-2", внаслідок якої окупанти втратили 96 крилатих ракет. Ці боєприпаси вони мали використати для завдання трьох ракетних ударів протягом квітня-березня.