"Росія хоче тільки війни": Зеленський про удар по Кривому Рогу (фото)

Ракетний терор: Росія вбиває українців, Зеленський звернувся до світу.

У п'ятницю, 4 квітня, у Кривому Розі Дніпропетровської області російські війська завдали чергового удару по мирному населенню. Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей, а кількість поранених перевищує 50 осіб.

Попередньо встановлено, що атака була здійснена балістичною ракетою. Вибух спричинив значні руйнування: багато житлових будинків пошкоджено. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію у своєму офіційному зверненні:

"Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків."

Глава держави також підкреслив, що Росія щодня завдає ударів по Україні, щоразу вбиваючи мирних жителів, і закликав світову спільноту посилити тиск на агресора.

"Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен."

Цей ракетний обстріл знову підтверджує, що російські військові цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру, ігноруючи міжнародні закони та норми. Удар по житлових районах Кривого Рогу може стати ще одним доказом воєнних злочинів Росії.

Рятувальна операція триває. Влада та волонтери надають допомогу постраждалим, а правоохоронці документують наслідки чергового акту агресії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 2 квітня в Кривому Розі пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами.