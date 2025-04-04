"Россия хочет только войны": Зеленский об ударе по Кривому Рогу (фото)

Ракетный террор: Россия убивает украинцев, Зеленский обратился к миру.

В пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области российские войска нанесли очередной удар по мирному населению. Взрыв раздался во время воздушной тревоги. На сегодняшний день известно о 14 погибших, среди них 6 детей, а количество раненых превышает 50 человек.

Предварительно установлено, что атака была совершена баллистической ракетой. Взрыв вызвал значительные разрушения: многие жилые дома повреждены. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в своем официальном обращении:

"Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на данный момент известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким. Спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере 5 домов."

Глава государства также подчеркнул, что Россия ежедневно наносит удары по Украине, каждый раз убивая мирных жителей, и призвал мировое сообщество усилить давление на агрессора.

"Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны. И это нужно обеспечить: мир нужен."

Эти ракетные обстрелы вновь подтверждают, что российские военные целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, игнорируя международные законы и нормы. Удар по жилым районам Кривого Рога может стать еще одним доказательством военных преступлений России.

Спасательная операция продолжается. Власти и волонтеры оказывают помощь пострадавшим, а правоохранители документируют последствия очередного акта агрессии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 2 апреля в Кривом Роге раздались взрывы. Россияне атаковали город баллистическими ракетами.