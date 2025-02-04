Ракетний удар по Ізюму: є загиблі та багато постраждалих, що відомо (фото)

Ворог ударив по центру міста

Вдень 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав вибух. За попередньою інформацією, росіяни вдарили балістичною ракетою.

В результаті атаки є загиблі та постраждалі. Про це пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули", — сказав Синєгубов.

Він додав, що зараз вже відомо про щонайменше 20 постраждалих внаслідок атаки.

На місці наразі працюють усі екстрені служби.

Видання "Суспільне", посилаючись на інформацію від начальника міської військової адміністрації Валерія Марченка, пише, що на місце прибули машини швидкої допомоги. Наразі відомо, що внаслідок удару є багато пошкоджень у місті.

Подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 лютого російські військові атакували Україну ударними дронами, а також ракетами. У низці областей пролунали вибухи. Внаслідок атаки в деяких місцях почалися пожежі.