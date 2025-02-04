Ракетный удар по Изюму: есть погибшие и много пострадавших, что известно (фото)

Враг ударил по центру города

Днем 4 февраля в городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв. По предварительной информации, россияне ударили баллистической ракетой.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли", — сказал Синегубов.

Он добавил, что в настоящее время известно о 20 пострадавших в результате атаки.

На месте работают все экстренные службы.

Издание "Суспільне", ссылаясь на информацию от начальника городской военной администрации Валерия Марченко, пишет, что на место прибыли машины скорой помощи. Сейчас известно, что в результате удара есть много повреждений в городе.

Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 февраля российские военны атаковали Украину ударными дронами, а также ракетами. В ряде областей прогремели взрывы. В результате атаки в некоторых местах начались пожары.