Окупанти атакували Харківщину балістикою та "Калібрами": було чутно вибухи

Про наслідки ліквідації ракет або прильотів поки що не повідомлялося

Російські окупанти в ніч на 20 лютого завдали по Харкову та Харківській області комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами. З моря недобитки зі складу Чорноморського флоту РФ випустили чотири крилаті ракети "Калібр", а з території тимчасово контрольованої Росією Бєлгородської області було випущено щонайменше дві балістичні ракети С-300/С-400.

Про це повідомили Повітряні сили України. Інформацію підтвердили моніторингові канали, які відстежували польоти ракет.

Зазначається, що крилаті ракети пролетіли з півдня до кордонів Харківської області та попередньо, мали курс на Берестин, Балаклію та Зміїв. Усі крилаті ракети локаційно втрачено в межах області. Також дві балістичні ракети було застосовано по Берестинському району Харківщини.

"Крилаті ракети локаційно втрачені в межах Харківщини. Було застосовано 4х крилаті ракети, ймовірно типу 3М14 "Калібр". Також було застосовано близько 2х балістичних ракет комплексів С-300/С-400", – повідомив моніторинг.

Про наслідки ліквідації ракет або прильотів поки що не повідомлялося. Додаткових загроз удару не фіксувалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого росіяни атакували Україну "роєм" ударних безпілотників. Військові фіксували проникнення ударних дронів супротивника у повітряний простір країни. Вони залітали як із північного, і з південного напрямів. Як пізніше стало відомо, пошкодження зафіксовано у чотирьох районах. Обухівщина, Вишгородщина, Фастівщина, Бориспільщина. Також приблизно о 03:54 стало відомо про вибухи, які почули у Запоріжжі.