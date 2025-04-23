Россияне массированно атаковали Полтаву. Есть разрушения и пострадавшие, возникли пожары (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 723
Под удар попали два района города
Взрывы в Полтаве прогремели в ночь на среду, 23 апреля. Россияне массированно атаковали областной центр беспилотниками, травмированы три человека.
О последствиях массированного российского удара беспилотниками по Одессе рассказали в ГСЧС. Под ударом находилась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.
"Один из дронов упал около многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад. Возникли пожары: пожарные укрощают пламя. Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим жителям", — сообщили спасатели в 5:56.
Ночью председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут проинформировал, что зафиксировано попадание дронов по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов. Под вражескими ударами оказались Подольский и Шевченковский районы Полтавы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 апреля было завершено так называемое "Пасхальное перемирие" и российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Известно, что россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.