Россияне массированно атаковали Полтаву. Есть разрушения и пострадавшие, возникли пожары (фото)

Под удар попали два района города

Взрывы в Полтаве прогремели в ночь на среду, 23 апреля. Россияне массированно атаковали областной центр беспилотниками, травмированы три человека.

О последствиях массированного российского удара беспилотниками по Одессе рассказали в ГСЧС. Под ударом находилась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

"Один из дронов упал около многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад. Возникли пожары: пожарные укрощают пламя. Продолжается ликвидация последствий ударов. На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим жителям", — сообщили спасатели в 5:56.

Ночью председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут проинформировал, что зафиксировано попадание дронов по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов. Под вражескими ударами оказались Подольский и Шевченковский районы Полтавы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 апреля было завершено так называемое "Пасхальное перемирие" и российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Известно, что россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.