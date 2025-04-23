Росіяни масовано атакували Полтаву. Є руйнування та постраждалі, спалахнули пожежі (фото)

Під удар потрапили два райони міста

Вибухи у Полтаві пролунали в ніч на середу, 23 квітня. Росіяни масовано атакували обласний центр безпілотниками, травмовані троє людей.

Про наслідки масованого російського удару безпілотниками по Одесі розповіли у ДСНС. Під ударом була виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

"Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я. Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям", — повідомили рятувальники о 5:56.

Вночі голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут поінформував, що зафіксовано влучання дронів по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об'єктів. Під ворожими ударами опинилися Подільський та Шевченківський райони Полтави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 квітня було завершено так зване "Великоднє перемир’я" і російська армія влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Відомо, що росіяни запустили за напрямом України ударні безпілотники одночасно з кількох сторін.