Хронология войны — день 1109: критическая ситуация на Курщине и атаки по Одессе и Доброполью

8 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн-сводку последних событий с фронта. На 1109 день войны россияне продолжают терроризировать украинцев дронами

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1109 дней. Президент США Дональд Трамп продолжает озадачивать заявлениями об Украине и России. Также очень тревожна ситуация в районе Суджи Курской области, где российские военные совершили прорыв.

Как проходит 1109-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области, последние заявления из США и России — все это и другие военные новости 8 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия нанесла массированный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, есть разрушения, загорелась АЗС и промышленное здание.

Также был нанесен удар по Доброполью Донецкой области, уже известно о меньшей мере пяти погибших и 15 пострадавших.

По состоянию на начало суток карты боевых действий от DeepState выглядят следующим образом:

Суджа Курской области на карте боевых действий DeepState 08.03.2025

Покровск на карте боевых действий DeepState 08.03.2025

С ситуацией в Украине 5 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1106: новые заявления Трампа и подготовка к переговорам

О новостях и событиях 6 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1107: подготовка к переговорам с США и бои в Курской области

О том, что происходило 7 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1108: годовщина гибели Да Винчи и новые заявления РФ о переговорах