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Хронология войны — день 1109: критическая ситуация на Курщине и атаки по Одессе и Доброполью

Автор
Валерия Куценко
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Автор
1109 день войны России против Украины
1109 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

8 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн-сводку последних событий с фронта. На 1109 день войны россияне продолжают терроризировать украинцев дронами

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1109 дней. Президент США Дональд Трамп продолжает озадачивать заявлениями об Украине и России. Также очень тревожна ситуация в районе Суджи Курской области, где российские военные совершили прорыв.

Как проходит 1109-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области, последние заявления из США и России — все это и другие военные новости 8 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия нанесла массированный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, есть разрушения, загорелась АЗС и промышленное здание.

Также был нанесен удар по Доброполью Донецкой области, уже известно о меньшей мере пяти погибших и 15 пострадавших.

По состоянию на начало суток карты боевых действий от DeepState выглядят следующим образом:

Суджа Курской области на карте боевых действий DeepState 08.03.2025
Суджа Курской области на карте боевых действий DeepState 08.03.2025
Покровск на карте боевых действий DeepState 08.03.2025
Покровск на карте боевых действий DeepState 08.03.2025

С ситуацией в Украине 5 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1106: новые заявления Трампа и подготовка к переговорам

О новостях и событиях 6 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1107: подготовка к переговорам с США и бои в Курской области

О том, что происходило 7 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1108: годовщина гибели Да Винчи и новые заявления РФ о переговорах