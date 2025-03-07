Россияне устроили очередную атаку на Одессу: есть повреждения инфраструктуры (видео)

Из-за российского теракта над городом виден дым от сильного пожара

Российские оккупанты вечером 7 марта устроили очередную атаку на Одессу, выпустив по городу ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки врага есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате российского нападения на город.

"Враг снова нанес массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы. Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелись промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.

Местные одесские каналы опубликовали видео отражения атаки российских оккупантов и моменты взрывов. Отмечается, что вражеские беспилотники в большинстве своем падали, где придется, так, один из очевидцев едва избежал гибели, когда БПЛА упал на АЗС перед его автомобилем. Из-за российского теракта над городом виден дым от сильного пожара.

Напомним, что из-за падения обломков "шахеда" во время атаки РФ на Одесщину в ночь на среду, 5 марта, пострадала от российских обстрелов "Новая Почта". Ударом врага было уничтожено и сожжено отделение НП Одесса-137, в пепел превратилось 606 посылок стоимостью более 1 млн гривен.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта россияне двумя беспилотниками ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах. Погиб мужчина, терминал разрушен. Сгорели все 2576 посылок, находившихся на территории терминала. Объявленная стоимость потерянных отправлений – более 3,3 млн грн.