Россия ударила по терминалу Новой почты в Сумах. Все подробности последствий (фото, видео)

Уничтожено более 2,5 тысяч посылок

В результате российской атаки на Сумы был уничтожен один из терминалов Новой почты. Есть погибший. Россия попала двумя дронами.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты. Общая объявленная стоимость уничтоженных посылок – более 3,3 млн грн.

"Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика", — говорится в сообщении.

Сейчас известно, что два российских дрона-камикадзе попали в складские помещения. В результате возник масштабный пожар. Все 2576 посылок, находившихся на территории терминала, сгорели.

"Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", — говорят в Новой почте.

В настоящее время компания меняет логистику и сортировку посылок в Сумах, поэтому может возникнуть задержка отправления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой. Есть попадание в гостиницу, среди клиентов были иностранцы. Число жертв ракетного удара по состоянию на 6 марта утро возросло до четырех человек. В реанимации умер 43-летний мужчина, его состояние было самым тяжелым среди всех пострадавших. Врачи всю ночь сражались за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью.