В отеле Кривого Рога, по которому ударила Россия, были иностранцы: кто они и что с ними сейчас

Они только заселились в отель

Ракетный удар по Кривому Рогу баллистики в среду, 5 марта, привел к гибели четырех человек. В разрушенном отеле находились волонтеры международной гуманитарной организации. Они заселились буквально перед атакой. Среди них были граждане Украины, США и Великобритании.

Они смогли спастись благодаря тому, что успели спуститься со своих номеров к моменту попадания ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

К сожалению, в результате российской атаки погибли четыре человека. Более 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, говорит президент.

Ракетный удар также нанес значительные разрушения многих гражданских объектов вблизи отеля. Спасательная операция продолжалась всю ночь. На месте трагедии продолжают работать все экстренные службы, в том числе работники ГСЧС, Национальной полиции и медики.

Владимир Зеленский поблагодарил всех спасателей и медиков, которые дежурят круглосуточно и спасают жизнь людей. Президент также отметил важность постоянного давления на Россию с целью остановки войны и террора против мирных жителей.

Также ранее "Телеграф" писал, что ночью россияне атаковали Сумы, Харьков и Кривой Рог. Число жертв растет.