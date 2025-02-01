Ракетная атака по Украине: Ту-95МС совершили ракетные пуски (обновлено)

Россияне уже запустили крылатые ракеты по Украине

Украина утром 1 февраля находится под очередной ракетной атакой российских окупантов. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

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07:20 Без крылатых ракет в воздушном пространстве по состоянию на данный момент. Ту-95МС все еще находятся в районе Каспия, возможны пуски.

07:15 О взрывах в Полтаве и Харькове сообщили местные каналы, предварительно работа ПВО по ракетам и ударным беспилотникам.

07:10 Еще две крылатые ракеты неустановленного типа ликвидированы в районе Харьковской области. Первые Х-101 с Ту-95МС, похоже, начали залетать через Харьковщину.

07:05 Воздушные силы сообщили о ракете курсом на Полтаву с севера. По данным мониторинга, Ту-95МС находятся в акватории Каспия, очевидно для осуществления повторных пусков.

07:00 Предыдущие четыре управляемых ракеты ликвидированы. Россияне запустили еще две управляемые авиаракеты в сторону Полтавы.

06:50 Четыре управляемых авиационных ракет курсом на Златополь Харьковской области.

06:35 Активность тактической авиации на севере. Три борта, взлетевшие из Ахтубинска. Угроза пусков управляемых авиационных ракет. Также, по уточненным данным, в воздухе находятся 6 Ту-95МС и 4 Ту-22М3.

06:20 Предварительно зафиксированы пуски ракет Х-101 из района "Энгельс-2". Ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются примерно через час – если пуски не имитационные. Также вражеский Су-57 находится в акватории Азовского моря – угроза пусков управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. В Черном море фиксируется один корабль с четырьмя ракетами "Калибр" из состава недобитков Черноморского флота РФ. Кроме ракетной угрозы, в воздушном пространстве Украины все еще остаются вражеские беспилотники.

Напомним, что очередную массированную ракетную атаку на Украину российские оккупанты устроили 15 января. С самолетов Ту-95МС они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области. Была также угроза от других видов ракетного вооружения. В Украине объявляли воздушную тревогу по всем областям.

До этого российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым массированным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находилось не менее семи Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты Х-101. Также враг обстреливал Украину крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими KN-23 и другим летающим хламом.