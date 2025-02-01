Угроза ракетной атаки: россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС

Кроме Ту-95МС, в море могут находиться вражеские корабли с ракетами "Калибр"

Российские оккупанты готовят очередную массированную ракетную атаку на Украину после масштабного дронового налета и серии ракетных ударов ночью с 31 января на 1 февраля. Предварительно с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ враг поднял не менее пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – это носители крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Число бомбардировщиков в небе будет уточняться, также предварительно в море находятся остатки недобитого Черноморского флота россиян с ракетами "Калибр".

Предполагается, что в районе авиабазы "Энгельс-2" (первый пусковой рубеж) враг будет примерно в 05:00 — 05:40. Если ракетные пуски будут из этого района, ракеты можно ожидать в небе Украины около 05:30 — 06:10. В районе Каспия (второй пусковой рубеж) враг будет примерно в 06:00 – 07:20, тогда ракеты в случае пусков можно ожидать до 08:20.

Напомним, что очередную массированную ракетную атаку на Украину российские оккупанты устроили 15 января. С самолетов Ту-95МС они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области. Предварительно также есть угроза от других видов ракетного вооружения. В Украине объявлена воздушная тревога.

До этого российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым массированным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находилось не менее семи Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты Х-101. Также враг обстреливал Украину крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими KN-23 и другим летающим хламом.