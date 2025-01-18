Ракетный удар россиян по Киеву: есть разрушения и погибшие люди (обновлено)

По меньшей мере три человека погибли в результате ракетной атаки россиян по столице

В Киеве в результате ракетного удара россиян утром 18 января есть разрушения и погибшие. Сообщается о пожарах в по меньшей мере двух районах столицы, а также о трех погибших (ранее сообщалось об одном).

По данным Киевской городской военной администрации, по меньшей мере три человека погибли в Шевченковском районе, где в результате удара вспыхнуло нежилое здание. Также было зафиксировано падение обломков уничтоженной ракеты в Деснянском районе столицы.

UPD 07:10 Известно уже о четырех погибших. ГСЧС добавляет: Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.

Ударом россиян поврежден водопровод, из-за чего отсутствует водоснабжение в некоторых районах города. На улице пылает как минимум один автомобиль. Также повреждения получили стеклянные элементы надземной части станции метро "Лукьяновская", закрывают ее для пользования до исправления повреждений. В сети уже появилось видео с места вражеской атаки.

Напомним, 16 января в центре Киева снова раздались взрывы в результате очередной воздушной атаки. По предварительной информации, Россия атаковала столицу Украины беспилотником типа "Пародия" — специальным дроном-имитатором, предназначенным для отвлечения систем ПВО.

Также в ночь на 10 января Киев в очередной раз находился под атакой российских ударных беспилотников. Противовоздушная оборона отразила атаку врага, в одном из районов города обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный жилой дом.