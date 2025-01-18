Ракетний удар росіян по Києву: є руйнування та загиблі люди (відео)

Щонайменше троє людей загинуло внаслідок ракетної атаки росіян по столиці

У Києві внаслідок ракетного удару росіян вранці 18 січня є руйнування та загиблі. Повідомляється про пожежі у щонайменше двох районах столиці, а також про трьох загиблих (раніше повідомлялося про одного).

За даними Київської міської військової адміністрації, щонайменше троє людей загинуло у Шевченківському районі, де внаслідок удару спалахнула нежитлова будівля. Також було зафіксоване падіння уламків знищеної ракети у Деснянському районі столиці.

Зазначається, що ударом росіян пошкоджено водопровід, через що відсутнє водопостачання у деяких районах міста. На вулиці палає щонайменше один автомобіль. Також пошкодження отримали скляні елементи надземної частини станції метро "Лук'янівська", її зачиняють для користування до виправлення пошкоджень. В мережі вже з'явилися відео з місця ворожої атаки.

Нагадаємо, 16 січня у центрі Києва знову пролунали вибухи внаслідок чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, Росія атакувала столицю України безпілотником типу "Пародія" — спеціальним дроном-імітатором, призначеним для відволікання систем ППО.

Також у ніч на 10 січня Київ вчергове перебував під атакою російських ударних безпілотників. Протиповітряна оборона відбила атаку ворога, в одному з районів міста уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий житловий будинок.