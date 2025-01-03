Россияне нанесли групповой ракетный удар по Чернигову, есть жертвы

По городу был нанесен групповой ракетный удар

В пятницу, 3 января, российские войска нанесли групповой удар ракетами по Чернигову.

Об этом сообщил в Telegram начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он добавил, что по предварительным данным, были попадания в два частных дома — оба разрушены.

В результате атаки пострадал один человек. Один человек погиб, сообщил начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Также отмечается, что россияне атаковали город баллистическими ракетами "Искандер М", которые были выпущены из Курской области.

Начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус предупредил жителей региона об угрозе российских обстрелов. Об опасности предупреждали и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 января устроили обстрел Киева и уничтожили дом известного нейробиолога Игоря Зимы. Он погиб вместе со своей супругой.

Как сообщалось ранее, в Печерском районе столицы после налета вражеских БПЛА 1 января был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. После атаки сообщалось, что несколько человек получили ранения, среди них беременная женщина.