Россияне ударили по Харькову беспилотником: есть разрушения и пострадавшие в одном из районов (фото)

В многоэтажку попал российский ударный БПЛА

Россияне в ночь с 20 на 21 декабря ударили ударным беспилотником типа "шахед" по многоэтажке в одном из районов Харькова. В результате удара шесть человек пострадали, есть частичные разрушения жилого здания.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Там отметили, что шесть жителей дома пострадали, спасти из-под завалов удалось троих человек.

"В Салтовском районе вражеский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Пострадали 6 человек, среди них 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек. Поврежден фасад здания, квартиры на первых этажах, произошел пожар, ликвидированный в 23:04", – сказано в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали фото с места атаки. На них можно увидеть масштаб разрушений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 10 декабря в Подмосковье раздались взрывы после атаки беспилотниками. В московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки БПЛА вводили План "Ковер".

Около недели назад в Грозном прогремел взрыв. Тогда же, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. А в конце октября "Телеграф" писал, что в Чечне дроны атаковали институт спецназа Кадырова.