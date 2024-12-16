Украинцам наглядно показали, что означает "локационно потерян" в сведениях о "Шахедах" (видео)

Эффект похожести на "Шахед" достигается тем, что россияне размещают в дронах-приманках кустарные "линзы Люнеберга".

В Сети появилось видео, на котором наглядно демонстрируется, что такое "локационно потерянный" беспилотник россиян. Как можно увидеть, это БПЛА, который может внезапно исчезнуть с радаров из-за падения на землю.

Видео появилось на многих мониторинговых каналах. На нем видно, как российский БПЛА, летящий неизвестным курсом, внезапно падает на землю по неизвестным причинам, при этом еще и не взрываясь. Скорее всего, это может означать, что это не настоящий ударный "Шахед", а дрон-приманка — "Пародия" или "Гербера".

Подобную точку зрения поддерживает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что это точно не "Шахед" – а нечто похожее на "Герберу" или "Пародию". Эффект похожести на "Шахед" достигается тем, что россияне размещают в дронах-приманках кустарные "линзы Люнеберга". Идентифицировать такие беспилотники, как приманки, в короткий срок очень трудно.

"Второй, очень важный момент, запечатлённый в этом видео это ответ на вопрос "а шо такое локационно потерянный?" Вот вам и ответ, дрон себе летел, летел и вдруг, оп-па – упал посреди поля, леса, озера, в русле реки. Его сопровождение на каком-то этапе прекратилось, но до верификации, непонятно, это целенаправленное попадание в какой-то сарай с хрюшками, или и вправду, падение по причине подавления дрона некими средствами, которые не растрачивают ценный боекомплект", – добавил он.

Отметим, что российские атаки беспилотниками, которые происходят каждую ночь, иногда дают очень неожиданные результаты. Так, фермер из Подольского района Одесской области, которую россиянами атаковали беспилотниками в ночь на 6 октября, показал опасную находку – почти целый ударный БПЛА россиян, нашедший на поле.