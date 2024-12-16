Українцям наочно показали, що означає "локаційно втрачено" у зведеннях про "Шахеди" (відео)

Ефект схожості на "Шахед" досягається тим, що росіяни розміщують в дронах-приманках кустарні "лінзи Люнеберга"

В Мережі з'явилося відео, на якому наглядно демонструється, що таке "локаційно втрачений" безпілотник росіян. Як можна побачити, це БПЛА, який може раптово зникнути з радарів через те, що просто впав на землю.

Відео з'явилося на багатьох моніторингових каналах. На ньому видно, як російський БПЛА, який летить невідомим курсом, раптово падає на землю з невідомих причин, при цьому ще й не вибухаючи. Скоріше за все, це може означати, що це не справжній ударнийи "Шахед", а дрон-приманка – "Пародия" або "Гербера".

Подібну точку зору підтримує військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що це точно не "Шахед" – а щось схоже на "Герберу" або "Пародию". Ефект схожості на "Шахед" досягається тим, що росіяни розміщують в дронах-приманках кустарні "лінзи Люнеберга". Ідентифікувати такі безпілотники, саме як приманки, в короткий термін дуже важко.

"Другий, дуже важливий момент, зображений у цьому відео, це відповідь на запитання "а шо таке локаційно втрачене?". Ось вам і відповідь, дрон собі летів, летів і раптом, оп-па — впав посеред поля, лісу, озера, в руслі річки. Його супровід на якомусь етапі припинилося, але до верифікації, незрозуміло, це цілеспрямоване попадання в якийсь сарай зі свинями, або й справді, падіння через придушення дрона якимись засобами, які не витрачають цінний боєкомплект", – додав він.

Зазначимо, російські атаки безпілотниками, які відбуваються щоночі, іноді дають дуже несподівані результати. Так, фермер з Подільського району Одеської області, яку росіянами атакували безпілотниками у ніч на 6 жовтня, показав небезпечну знахідку – майже цілий ударний БПЛА росіян, який знайшов на полі.