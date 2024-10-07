"Дебелий": під Одесою фермер знайшов російський безпілотник на власному полі (відео)

На пофарбованому в чорний колір безпілотнику можна побачити численні надписи російською

Російські атаки безпілотниками, які відбуваються щоночі, іноді дають дуже несподівані результати. Так, фермер з Подільського району Одеської області, яку росіянами атакували безпілотниками у ніч на 6 жовтня, показав небезпечну знахідку – майже цілий ударний БПЛА росіян, який знайшов на полі.

Відео опублікували місцеві інформаційні канали. Сам фермер припустив, що це БПЛА типу "Шахед".

"Дебелий. Метра три в довжину і метра три в ширину", – сказав він. На пофарбованому в чорний колір безпілотнику можна побачити численні надписи російською, які закликають не торкатися до апарата.

Втім, коментатори під відео сумніваються, що це саме "Шахед". Дрон більше схожий на БПЛА "Гербера" – пінопластовий безпілотник, який не несе вибухівки та використовується, як дрон-мішень для відволікання уваги протиповітряної оборони.

Зокрема, коментатори вказують на те, що БПЛА менший за розміром, а під час падіння втратив тільки пропелер, тоді як важчий "шахед" по-перше, більший, по-друге – розвалився б на частини, а то й вибухнув. Прострілів на корпусі дрона немає, тобто можна припустити, що він використав усе пальне та впав.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня у кількох областях, а також у столиці України, оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов’язано з загрозою застосування російськими військовими балістики, дронів "шахед", а також керованих авіаційних бомб.