"Немаленький": под Одессой фермер нашел российский беспилотник на собственном поле (видео)

На окрашенном в черный цвет беспилотнике можно увидеть многочисленные надписи на русском

Российские атаки беспилотниками, происходящие каждую ночь, иногда дают очень неожиданные результаты. Так, фермер из Подольского района Одесской области, которую россиянами атаковали беспилотниками в ночь на 6 октября, показал опасную находку – почти целый ударный БПЛА россиян, найденный на поле.

Видео было опубликовано местными информационными каналами. Сам фермер предположил, что это БПЛА типа "Шахед".

"Немаленький. Метра три в длину и метра три в ширину", – сказал он. На окрашенном в черный цвет беспилотнике можно увидеть многочисленные надписи на русском, которые призывают не прикасаться к аппарату.

Впрочем, комментаторы под видео сомневаются, что это именно "Шахед". Дрон больше похож на БПЛА "Гербера" – пенопластовый беспилотник, который не несет взрывчатки и используется как дрон-мишень для отвлечения внимания противовоздушной обороны.

В частности, комментаторы указывают на то, что БПЛА меньше по размеру, а во время падения потерял только пропеллер, тогда как более тяжелый "шахед" во-первых, больше, во-вторых – развалился бы на части, а то и взорвался. Пробоин на корпусе дрона нет, то есть можно предположить, что он использовал все горючее и упал.

Напомним, в ночь на 6 октября в нескольких областях, а также в столице Украины объявляли сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой применения российскими военными баллистики, дронов "шахед", а также управляемых авиационных бомб.