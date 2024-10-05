Россию атаковали беспилотники: произошел пожар на спиртзаводе (видео)

Сообщается об одном пострадавшем

В ночь на субботу, 5 октября, Воронежскую область России атаковали беспилотники. Под удар попали несколько предприятия, одно из которых, по предварительным данным, — спиртзавод.

Об атаке БПЛА в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что средствами ПВО и РЭБ ночью якобы были "сбиты и подавлены несколько беспилотников". Чиновник добавил, что атакованы были предприятия, которые якобы выпускают гражданскую продукцию.

На одном из них, по его словам, произошло возгорание "на территории одного этажа". Работают оперативные службы. Также есть пострадавший — один человек получил осколочное ранение в руку.

"На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", — написал Гусев.

По данным росСМИ, под удар попал спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске Воронежской области. В сети появилось видео момента взрыва с эмоциональным комментарием очевидца.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", 4 октября в России вспыхнуло два мощных пожара. В Пермском крае загорелась база хранения нефтепродуктов, а Воронежская область попала под атаку беспилотников, в результате также началось возгорание.