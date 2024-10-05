Первые "трофеи" из КНДР? СМИ сообщили о ликвидации шести офицеров Ким Чен Ина возле Донецка

Скорее всего, северокорейские офицеры прибыли в Донецк для обучения

Во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по российскому военному объекту возле временно оккупированного Донецка, который произошел 3 октября, было ликвидировано по меньшей мере 20 военнослужащих врага, и не все из них были россиянами. ВСУ могли также уничтожить минимум шесть офицеров из Северной Кореи, находившихся на объекте.

Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники в разведке. Кроме шести уничтоженных офицеров режима Ким Чен Ина еще трое получили ранения.

По данным издания, северокорейские офицеры прибыли в Донецк для учебы. Район под Донецком, где находился военный объект, стал целью ракет ВСУ. Уже в российских соцсетях чуть позже появились подтверждения атаки, потерь и сообщения о том, что офицеры Ким Чен Ина должны были овладеть тактикой штурмовых действий и обороны укрепленных позиций.

Отметим, что еще в июле стало известно, что Северная Корея готова отправить на оккупированные территории Украины свой военный контингент из инженерных войск. Такие новости на днях буквально взорвали мировое информационное пространство.

9 июля в Россию из Северной Кореи прибыла официальная делегация, возглавленная представителями Военного университета им. Ким Ир Сена и Департамента военного образования КНА (Корейской народной армии). Это первый подобный публичный визит военной делегации КНДР в РФ за несколько десятков лет, свидетельствующий о начале реализации положений нового соглашения о военном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном, согласно которому стороны пообещали "защищать друг друга в случае агрессии".

Через неделю стало известно, что в Москве утонул высокопоставленный член делегации КНДР, решивший искупаться в пруду в Зеленограде. Несмотря на то, что официальная версия утверждает, что погибший – это 54-летний представитель корейского сельхозпредприятия по имени Ким Кум Чоль, есть повод считать, что на самом деле это важный чиновник.