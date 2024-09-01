Заплатил "живым товаром": стало известно, чем Путин рассчитался с Ким Чен Ином за снаряды

Это уже не первый "обмен животными" между Россией и КНДР

Российский диктатор Владимир Путин передал северокорейскому диктатору Ким Чен Ину 24 лошади породы "орловский рысак". Партия чистокровных и очень дорогих лошадей стала частичной оплатой режиму Кима за поставки артиллерийских снарядов россиянам.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на официальные российские данные и собственные источники. Отмечается, что "орловский рысак" известен как любимая порода лошадей диктатора КНДР, которая постоянно "светится" в северокорейской пропаганде.

Согласно данным ветеринарной службы Приморского края – российского региона, имеющего прямое железнодорожное сообщение с КНДР – 25 августа через границу перевезли 24 единицы "орловских рысаков", 19 жеребцов и пять кобыл. Все это богатство стало частью оплаты от РФ за северокорейские боеприпасы.

Это уже не первый "обмен животными" между Россией и КНДР. После того, как Путин и Ким подписали документ, известный как "всеобъемлющее соглашение о партнерстве", диктатор КНДР подарил Путину пару собак местной породы пхунсан. Российский диктатор позже сделал Киму ответный подарок, передав в КНДР 447 коз. После этого в продолжение "подарков животными" Ким отправил в Москву делегацию своих военных. Один из них во время визита утонул в пруду в Зеленограде.

Издание также отмечает, что КНДР до сих пор развивает и удерживает в полной боевой готовности кавалерийские части – род войск, являющийся одним из старейших в мире. Между 2020 и 2023 годами КНДР потратила более 600 тысяч долларов на импорт породистых лошадей. Хотя для КНДР и Кима значение лошадей, судя по всему, больше символическое, чем военное.

Напомним, Путин лично посетил Северную Корею и встретился с Кимом Чен Ином. Они обсудили двустороннее сотрудничество и договорились углублять партнерство. В частности, они подписали документ о стратегическом партнерстве.

После этого в Южной Корее вызвали российского посла. Ему объявили протест и заявили, что подписанный договор следует расторгнуть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Южная Корея может передать военную помощь Украине. Советник офиса президента этой страны рассказал, в каком случае это решение будет окончательным.