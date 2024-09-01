Заплатив "живим товаром": стало відомо, чим Путін розрахувався з Ким Чен Ином за снаряди

Це вже не перший "обмін тваринами" між Росією та КНДР

Російський диктатор Володимир Путін передав північнокорейському диктатору Кім Чен Ину 24 коні породи "орловський рисак". Партія чистокровних та дуже дорогих коней стала частковою оплатою режиму Кіма за постачання артилерійських снарядів росіянам.

Про це пише видання The Times із посиланням на офіційні російські дані та власні джерела. Зазначається, що "орловський рисак" відомий, як улюблена порода коней диктатора КНДР, яка постійно "світиться" у північнокорейській пропаганді.

Згідно з даними ветеринарної служби Приморського краю – російського регіону, який має пряме залізничне сполучення з КНДР – 25 серпня через кордон перевезли 24 одиниці "орловських рисаків", 19 жеребців та п'ять кобил. Все це багатство стало частиною оплати від РФ за північнокорейські боєприпаси.

Це вже не перший "обмін тваринами" між Росією та КНДР. Після того, як Путін та Кім підписали документ, відомий, як "всеосяжна угода про партнерство", диктатор КНДР подарував Путіну пару собак місцевої породи пхунсан. Російський диктатор пізніше зробив Кіму подарунок у відповідь, передавши до КНДР 447 кіз. Після цього у продовження "тваринних подарунків" Кім відправив до Москви делегацію своїх військових. Один з них під час візиту втопився у ставку в Зеленограді.

Видання також зазначає, що КНДР досі розвиває та утримує у повній бойовій готовності кавалерійські частини – рід військ, який є одним з найстаріших у світі. Між 2020 та 2023 роками КНДР витратила понад 600 тисяч доларів на імпорт породистих коней. Хоча для КНДР та Кіма значення коней, судячи з усього, більше символічне, ніж військове.

Нагадаємо, Путін особисто відвідав Північну Корею та зустрівся з Кімом Чен Ином. Вони обговорили двостороннє співробітництво та домовились поглиблювати партнерство. Зокрема, вони підписали документ про стратегічне партнерство.

Після цього у Південній Кореї викликали російського посла. Йому оголосили протест та заявили, що підписаний договір потрібно розірвати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Південна Корея може передати військову допомогу Україні. Радник офісу президента цієї країни розповів, у якому випадку це рішення буде остаточним.