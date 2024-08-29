Передавали тисячами контейнерів: названо кількість снарядів, отриманию Росією від КНДР

Величезну роль в передачі озброєння зіграв північнокорейський порт Наджин

КНДР з 2022 року, коли Росія вперше звернулася до режиму Ким Чен Ина по допомогу, могла передати росіянам не менше шести мільйонів одних лише 152-мм снарядів радянського стандарту. Окрім того, РФ отримала від Північної Кореї 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракети, балістичні ракети та інше озброєння

Про це пише видання Newsweek. Журналісти зазначають, що загальний обсяг переданих Росії озброєнь протягом двох років склав не менше ніж 13 тисяч морських контейнерів.

Це майже в два рази більше, ніж оцінка, яку зробила Південна Корея в лютому 2024 року. Тоді міністр оборони Шін Вон Сік оцінив кількість переданих росіянам контейнерів зі зброєю у приблизно 6700 одиниць. Величезну роль в передачі озброєння зіграв північнокорейський порт Наджин.

При цьому режим Кима надає Росії зброю не за просто так. В обмін північнокорейська влада отримує в першу чергу ресурси, які дуже потрібні країні-вигнанцю. Також Росія передає КНДР космічні та ядерні технології – вони потрібні Киму, щоб створити більш досконалі ядерні ракети та супутники-шпигуни.

Нагадаємо, Путін особисто відвідав Північну Корею та зустрівся з Кімом Чен Ином. Вони обговорили двостороннє співробітництво та домовились поглиблювати партнерство. Зокрема, вони підписали документ про стратегічне партнерство.

Після цього у Південній Кореї викликали російського посла. Йому оголосили протест та заявили, що підписаний договір потрібно розірвати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Південна Корея може передати військову допомогу Україні. Радник офісу президента цієї країни розповів, у якому випадку це рішення буде остаточним.