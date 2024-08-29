Передавали тысячами контейнеров: названо количество снарядов, полученных Россией от КНДР

Огромную роль в передаче вооружения сыграл северокорейский порт Наджин.

КНДР с 2022 года, когда Россия впервые обратилась к режиму Ким Чен Ина за помощью, могла передать россиянам не менее шести миллионов одних лишь 152-мм снарядов советского стандарта. Кроме того, РФ получила от Северной Кореи 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, баллистические ракеты и другое вооружение.

Об этом пишет издание Newsweek. Журналисты отмечают, что общий объем переданных России вооружений в течение двух лет составил не менее 13 тысяч морских контейнеров.

Это почти в два раза больше, чем оценка, сделанная Южной Кореей в феврале 2024 года. Тогда министр обороны Шин Вон Сик оценил количество переданных россиянам контейнеров с оружием примерно в 6700 единиц. Огромную роль в передаче вооружения сыграл северокорейский порт Наджин.

При этом режим Кима предоставляет России оружие не просто так. В обмен северокорейские власти получают в первую очередь ресурсы, которые очень нужны стране-изгою. Также Россия передает КНДР космические и ядерные технологии – они нужны Киму для создания более совершенных ядерных ракет и спутников-шпионов.

Напомним, Путин лично посетил Северную Корею и встретился с Кимом Чен Ином. Они обсудили двустороннее сотрудничество и договорились углублять партнерство. В частности, они подписали документ о стратегическом партнерстве.

После этого в Южной Корее вызвали российского посла. Ему объявили протест и заявили, что подписанный договор нужно расторгнуть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Южная Корея может передать военную помощь Украине. Советник офиса президента этой страны рассказал, в каком случае это решение будет окончательным.