Перші "трофеї" з КНДР? ЗМІ повідомили про ліквідацію шести офіцерів Кім Чен Ина біля Донецька

Скоріше за все, північнокорейські офіцери прибули у Донецьк для навчання

Під час ракетного удару Збройних сил України по російському військовому об'єкту біля тимчасово окупованого Донецька, який стався 3 жовтня, було ліквідовано щонайменше 20 військовослужбовців ворога, і не всі з них були росіянами. ЗСУ могли також знищити мінімум шість офіцерів з Північної Кореї, які перебували на об'єкті.

Про це повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на власні джерела в розвідці. Зазначається, що окрім шести знищених офіцерів режиму Кім Чен Ина ще троє отримали поранення.

За даними видання, північнокорейські офіцери прибули у Донецьк для навчання. Район під Донецьком, де був військовий об'єкт, став ціллю ракет ЗСУ. Вже в російських соцмережах трохи пізніше з'явилися підтвердження атаки, втрат та дописи про те, що офіцери Кім Чен Ина повинні були опанувати тактику штурмових дій та оборони укріплених позицій.

Зазначимо, що ще у липні стало відомо, що Північна Корея готова відправити на окуповані території України свій військовий контингент з-поміж інженерних військ. Такі новини днями буквально підірвали світовий інформаційний простір.

9 липня у Росію з Північної Кореї прибула офіційна делегація, яку очолили представники Військового університету ім. Кім Ір Сена та департаменту військової освіти КНА (Корейської народної армії). Це перший такий публічний візит військової делегації КНДР до РФ за кілька десятків років, що свідчить про початок реалізації положень нової угоди про військове співробітництво Москви з Пхеньяном, згідно з якою сторони пообіцяли "захищати одне одного у випадку агресії".

Через тиждень стало відомо, що у Москві потонув високопосадовий член делегації КНДР, який вирішив викупатися у ставку в Зеленограді. Попри те, що офіційна версія стверджує, що загиблий – це 54-річний представник корейського сільгосппідприємства на ім'я Кім Кум Чоль, є привід вважати, що насправді це важливий чиновник.