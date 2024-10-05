Война — день 955: Россия продвинулась на двух направлениях и атакует дронами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 5 октября 2024 года. Топ-новостью минувшего дня стал скандал в Хмельницкой области, где у руководительницы медико-социальной экспертизы и ее сына в рамках расследования дела о незаконном оформлении инвалидности для мужчин нашли почти 6 миллионов долларов США наличными. Кроме того, очень волнует украинцев ситуация с Угледаром и Покровском, к которому российские военные подбираются все ближе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушные силы ВСУ предупреждают об ударных дронах с моря и в Сумской области.

Достаточно реален сценарий, при котором Украина становится членом НАТО, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся оккупированными, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times: "Всегда очень опасно сравнивать, но США имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы".

Враг оккупировал Андреевку и продвинулся в районе Колесниковки и в Стельмаховке под Сватовым. Также есть продвижение врага возле Георгиевки, Желанного Первого, Угледара под Кураховым.

Карта боевых действий под Сватовым от DeepState 05.10.2024

Карта боев за Курахово DeepState 05.10.2024

С ситуацией в Украине за 2 октября вы можете ознакомиться в этом материале:Война — день 952: россияне захватили Угледар и готовят наступление на Запорожье

О новостях и событиях 3 октября мы рассказывали здесь: Война — день 953: оккупанты бомбят Харьков и атакуют на нескольких направлениях

О том, что происходило 4 октября, читайте в трансляции: Война — день 954: россияне продвигаются в направлении Курахово и давят под Покровском