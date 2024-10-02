Война — день 952: россияне прорываются в Харьковской области и давят под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Покровска, однако активно действуют и на других направлениях. К примеру, на Купянском направлении захватчики совершили локальный прорыв и пытаются выйти на берег реки Оскол. Также у них есть успехи в Угледаре, который после двух лет сопротивления может быть окончательно захвачен в любой момент. Непростая ситуация и вдали от фронта, где из-за российских обстрелов продолжат гибнуть мирные люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В 72-й бригаде опровергают информацию о полном захвате Угледара россиянами. Там отмечают, что большая часть города оккупирована, но некоторая часть находится под контролем ВСУ.

О новостях и событиях 29 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 949: россияне давят под Покровском и усиливают обстрелы

О том, что происходило 30 сентября, читайте в трансляции: Война — день 950: на востоке тяжелая ситуация, КАБы становятся слишком серьезной проблемой

С ситуацией в Украине за 1 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 951: россияне приближаются к Покровску и окружают Угледар