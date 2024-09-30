Война — день 950: на востоке тяжелая ситуация, КАБы становятся слишком серьезной проблемой

Оперативно о главном в сутки

Ситуация на восточном направлении становится все труднее: возле Торецка, Покровска, во Временном Яру и других местах идут тяжелые бои. При этом огромной угрозой для Украины становятся российские управляемые авиабомбы: похоже, что скоро террор, похожий на бомбардировки Харькова, Сум и Запорожья, могут испытать некоторые другие города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Около двух десятков вражеских беспилотников находятся в воздухе в разных регионах Украины.

О том, что происходило 27 сентября, читайте в трансляции: Война — день 947: Зеленский встретился с Трампом, а РФ атакует "Кинжалы"

С ситуацией в Украине за 28 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 948: Россия продвигается на Донбассе и атакует с воздуха

О новостях и событиях 29 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 949: россияне давят под Покровском и усиливают обстрелы