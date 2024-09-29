Война — день 949: россияне давят под Покровском и усиливают обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска продолжают вести наступление под Покровском, где сейчас сфокусированы основные их силы. Кроме того, активные боевые действия также фиксируются на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях. При этом по мере приближения холодов усиливаются российские удары по гражданским объектам вроде больниц, из-за чего продолжают гибнуть мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские беспилотники замечены возле Сум и в Одесской области. По ним отрабатывает ПВО.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с FOX выразил убеждение, что Дональд Трамп в случае победы на выборах будет поддерживать Украину.

О новостях и событиях 26 сентября мы рассказывали здесь: Война – день 946: в Угледаре критическая ситуация, а в России новая ядерная доктрина

О том, что происходило 27 сентября, читайте в трансляции: Война — день 947: Зеленский встретился с Трампом, а РФ атакует "Кинжалами"

С ситуацией в Украине за 28 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 948: Россия продвигается на Донбассе и атакует с воздуха