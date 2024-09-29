Війна — день 949: росіяни тиснуть під Покровськом і посилюють обстріли

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська продовжують вести наступ під Покровськом, де зараз сфокусовані основні їхні сили. Крім того, активні бойові дії також фіксуються на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках. При цьому з наближенням холодів посилюються російські удари по цивільних об’єктах на кшталт лікарень, через що продовжують гинути мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські безпілотники помічені біля Сум та в Одеській області. По ним відпрацьовує ППО.

00:00 Президент України Володимир Зеленський у розмові з FOX висловив переконання, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах підтримуватиме Україну.

Про новини та події 26 вересня ми розповідали тут: Війна – день 946: у Вугледарі критична ситуація, а в Росії нова ядерна доктрина

Про те, що відбувалося 27 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 947: Зеленський зустрівся з Трампом, а РФ атакує "Кинджали"

З ситуацією в Україні за 28 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 948: Росія просувається на Донбасі та атакує з повітря