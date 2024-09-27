Війна — день 947: росіяни просуваються під Вугледаром та готуються до наступу на Запоріжжя

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення триває вже 947 добу, а росіяни так і не полишають спроб окупувати більше територій. Аж так одна з найбільш напружених ситуацій навколо Вугледара, де, попри офіційні заяви, OSINT-аналітики все ж таки спостерігають просування армії РФ. Водночас не менш гаряче у напрямку Покровська та Курахового, де відбулось більш ніж половина зі 181 боєзіткнення. Ба більше, росіяни продовжують вдосконалювати власну зброю для ударів по Україні та готувати штурмові підрозділи для наступу у Запорізькій області. Просунутись до Запоріжжя росіянам стане легше, якщо вони зможуть захопити Вугледар.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що на Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони відбили 34 наступальних дій, п’ять – ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Українські захисники зупинили 27 атак, сім – ще тривають.

Про те, що відбувалося 24 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 944: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та бомблять Харків

З ситуацією в Україні за 25 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 945: просування росіян під Покровськом та критична ситуація у Вугледарі

Про новини та події 26 вересня ми розповідали тут: Війна — день 946: у Вугледарі критична ситуація, а в Росії нова ядерна доктрина