Війна — день 944: росіяни намагаються прорватися під Покровськом і бомбардують Запоріжжя

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують повільно просуватися в різних місцях Донецької області, тоді як ЗСУ мають успіхи в Луганській. Найактивніші бойові дії спостерігаються на Покровському напрямку, а експерти не виключають, що українським захисникам доведеться там відступити. Водночас Росія планує збільшити військовий бюджет у 2025 році, що точно не говорить про намір сідати за стіл переговорів. А з наближенням зими зростає й можливість нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Запоріжжі після обстрілів зникло світло у деяких районах, також повідомляється про постраждалу цивільну інфраструктуру. Крім того, з’явилася інформація про сильний вибух у Костянтинівці (Донецька область).

З ситуацією в Україні за 21 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 941: загострення на фронті та жорстокі удари по Харкову та Кривому Розі

Про новини та події 22 вересня ми розповідали тут: Війна — день 942: окупанти намагаються прорватися на новому напрямку та готують масштабний удар

Про те, що відбувалося 23 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 943: окупанти просунулися на Донбасі та скинули авіабомби на Запоріжжя