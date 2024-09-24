Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові КАБами: є загиблі та постраждалі (оновлюється)

Є пряме влучання в багатоповерхівку

У вівторок, 24 вересня, у Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни вдарили по місту керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, було атаковано кілька багатолюдних районів Харкова.

18.06 До тридцяти одного зросла кількість постраждалих від сьогоднішнього терористичного удару по Харкову, — Ігор Терехов.

17:39 Під завалами багатоповерхівки також може бути одна людина, повідомили в ОВА. Як зазначив Володимир Зеленський, росіяни атакували, крім житлового будинку, також хлібозавод та спортивний майданчик. Відомо, що запустила РФ вісім авіабомб ФАБ-250.

17:05 У Харківській ОВА уточнили, що троє загиблих — це особи з різних районів. Унаслідок влучання у багатоповерхівку загинула лише одна людина, ще двоє померли внаслідок удару росіян по цивільному підприємству та по відкритій території. Зруйнована багатоповерхівка знаходиться у Салтиківському районі міста.

Салтиківський район Харкова на мапі

16.49 Вже 22 постраждалих внаслідок бомбардування Харкова КАБами, повідомив голова ОВА Синєгубов.

16.35 У Київському районі вже 13 постраждалих, серед них один загиблий.

Будинок, по якому припав удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували — вставили всі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.

16:16 Унаслідок удару відомо вже про трьох загиблих. Як зазначає Терехов, у Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Київський район Харкова на мапі

16:14 Кількість загиблих зросла до двох осіб.

16:10 Відомо, що одна людина загинула. Щонайменше 15 отримали поранення, за словами голови ОВА.

15:55 Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, на жаль, є загиблі. Троє поранених у тяжкому стані.

"Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди знаходяться під завалами. У одну з багатоповерхівок — пряме влучання", — пише Олег Синєгубов.

"Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні", — йдеться у повідомлені.

Терехов зазначив, що удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але під бомбардуванням опинились житлові райони міста.

"Прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У мережі вже публікують фото стовпа диму, який здійнявся після вибуху над містом. Також з'явилось відео вибухів, які лунали у місті.

Нагадаємо, що нещодавно Росія почала скидати на Запоріжжя КАБи, які раніше до міста не діставали. Проте ситуацію змінила одна модифікація окупантів. Вже відомо, чи є загроза для великих міст на кшталт Дніпра та Одеси, а також як вберегтись від бомб, які майже не реально збити.

До того ж ввечері у понеділок, 23 вересня, росіяни знову атакували Запоріжжя КАБами. Загинув чоловік, серед поранених — діти.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну залетів бойовий літак із Білорусі. Вже розповіли, все що відомо про непрошеного гостя.