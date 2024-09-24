Россияне атаковали Харьков КАБами: количество пострадавших растет (обновляется)

Есть прямое попадание в многоэтажку

Во вторник, 24 сентября, в Харькове раздалась серия взрывов. Россияне ударили по городу корректируемой авиационными бомбами (КАБ).

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, был атакован самый людный район Харькова.

15:55 Терехов сообщил, что, по предварительной информации, к сожалению, есть погибшие. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание", — пишет Олег Синегубов.

"Враг наносит удары КАБами по одному из самых обитаемых районов города. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Терехов отметил, что удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но под бомбежкой оказались жилые районы города.

"Прилеты двух КАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В сети уже публикуют фото столба дыма, поднявшегося после взрыва над городом. Также появилось видео взрывов, раздававшихся в городе.

Напомним, что недавно Россия начала сбрасывать на Запорожье КАБы, которые раньше до города не доставали. Однако ситуацию изменила одна модификация оккупантов. Уже известно, есть ли угроза для крупных городов, таких как Днепр и Одесса, а также как уберечься от бомб, которые почти не реально сбить.

К тому же в понедельник, 23 сентября, россияне снова атаковали Запорожье КАБами. Погиб мужчина, среди раненых – дети.

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