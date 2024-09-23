В Запорожье, Павлограде и под Харьковом раздались мощные взрывы: в небо поднимается дым (фото)

В Запорожье прозвучало как минимум два мощных взрыва

В Запорожье, которое приходит в себя после первых прилетов российских КАБов, снова гремят взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, вечером в Запорожье прозвучало как минимум два мощных взрыва.

Стоит отметить, что за несколько минут до взрыва в Воздушных силах предупредили о "скоростной цели" в направлении города. По данным мониторинговых сообществ, речь может идти о баллистических ракетах.

К слову, в это же время звуки взрывов слышали и в Павлограде (Днепропетровская область). В этом случае речь также может идти об атаке баллистическими ракетами. Кроме того от звуков взрывов сотряслась и Харьковщина. По словам мера Харькова враг атаковал близкий пригород областного центра. Воздушные силы предупреждали об атаке КАБами.

Запорожские Telegram-паблики уже публикуют фото дыма, который, по их данным, поднялся над городом после первого взрыва.

К настоящему моменту факт взрыва в Запорожье уже также подтвердили и местные власти.

Напомним, что российские оккупанты вечером 22 сентября впервые ударили управляемыми авиабомбами по центру Запорожья. Предварительно, враг бил авиабомбами ФАБ с комплектом УМПК, позволяющим бомбе лететь на далекое расстояние, или аналогичным боеприпасом УМПБ Д-30СН.