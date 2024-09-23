Укр

Удар КАБами по Запорожью: появились фото и видео с места попадания, стало известно количество пострадавших

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
КАБЫ прилетели в жилую застройку Новость обновлена 23 сентября 2024, 01:01
КАБЫ прилетели в жилую застройку. Фото Национальная полиция Украины

Одну женщину полицейские смогли деблокировать из-под обломков полуразрушенного здания

В результате атаки российских оккупантов управляемыми авиабомбами на Запорожье 21 сентября пять человек получили ранения, еще одного человека вытащили из-под обломков. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилых построек в центре города.

Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел.

"В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели. Информация уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Федоров.

По данным МВД, пострадавших в настоящее время шестеро. Одну женщину полицейские смогли деблокировать из-под обломков полуразрушенного здания. Все пострадавшие – гражданские жители.

"Россияне нанесли 6 ударов, предварительно — КАБами. В результате ударов занялись припаркованные автомобили, поврежденные жилые дома. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города", — говорится в сообщении.

Также полиция, ОВА и местные СМИ опубликовали фото и видео с места ударов. Материалы разрешены к публикации.

Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября
Взрывы в Запорожье 22 сентября

Напомним, что российские оккупанты вечером 22 сентября впервые ударили управляемыми авиабомбами по центру Запорожья. Предварительно, враг бил авиабомбами ФАБ с комплектом УМПК, позволяющим бомбе лететь на далекое расстояние, или аналогичным боеприпасом УМПБ Д-30СН.

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#Запорожье #Война #Взрывы #КАБ